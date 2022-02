Pechino 2022 | Retornaz | “Il curling non è più una cenerentola | ce la giochiamo per il podio”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il“non è più una“. Lo dice Joelin vista della sua terza olimpiade dopo Torino 2006 e PyeongChang 2018. C’è spazio per sognare: “Sulla carta non siamo tra le favorite per andare a medaglia – racconta a Il Giornale – ci sono nazioni più attrezzate di noi come Gran Bretagna, Canada e Svezia. Ma rispetto a quattro anni fa, siamo tra le prime otto nazioni al mondo e possiamo giocarcela per il”. E sulla sua vita: “Anch’io ho provato il calcio come tutti i ragazzini, ma niente come il– dice – Possiedo una società che vende super abrasivi industriali, sono delle materie prime per la costruzione di utensili per il taglio della pietra. Ho preso una pausa dalnel 2013, sono stato 7 mesi a Shanghai. Ho fatto sette mesi di studio intensivo di ...