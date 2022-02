Oroscopo della settimana dal 7 febbraio al 13 febbraio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno stato mese di febbraio, ancora nel segno dei valori del Capricorno, a parte il Sole in Acquario. Buone notizie dunque per tutti i segni di terra, e per gli altri? Vediamo di scoprirlo con l’. Il cielo dell’Oroscopo della settimana prossima Cosa succede in cielo la prossima settimana? In realtà, poco o niente. I pianeti forse soffrono il freddo del momento più rigido dell’anno e preferiscono starsene rintanati al calduccio lì dove si trovano. E allora questo febbraio continua ad essere un momento veramente buono per i nati del Toro, della Vergine e del Capricorno, ma anche del Leone e del Sagittario. I segni d’aria beneficiano invece della bella energia del Sole in Acquario. Ma vediamo ora segno per segno, ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Uno stato mese di, ancora nel segno dei valori del Capricorno, a parte il Sole in Acquario. Buone notizie dunque per tutti i segni di terra, e per gli altri? Vediamo di scoprirlo con l’. Il cielo dell’prossima Cosa succede in cielo la prossima? In realtà, poco o niente. I pianeti forse soffrono il freddo del momento più rigido dell’anno e preferiscono starsene rintanati al calduccio lì dove si trovano. E allora questocontinua ad essere un momento veramente buono per i nati del Toro,Vergine e del Capricorno, ma anche del Leone e del Sagittario. I segni d’aria beneficiano invecebella energia del Sole in Acquario. Ma vediamo ora segno per segno, ...

Advertising

taitumilano : ?? The Year of the Tiger. Inizia oggi l'anno della Tigre, simbolo di innovazione, cambiamento e coraggio secondo l'o… - IoNloso : RT @GioDanni13: Comunque ho letto l’oroscopo 2022 e dice che il miglior segno è il segno della croce ! - GioDanni13 : Comunque ho letto l’oroscopo 2022 e dice che il miglior segno è il segno della croce ! - RoxyRosaliaR : L’oroscopo animale cinese è frutto di una antichissima leggenda. #Buddha, nel presentimento della sua fine sulla T… - frank_tarot : RT @Majin79: #1febbraio... Oggi è anche il giorno del capodanno cinese, comincia infatti l'anno della tigre ?? E voi di che segno siete per… -