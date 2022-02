“Ora e qui”, il video del brano di Yuman per Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo l’esibizione di Yuman nella prima serata del Festival di Sanremo esce il video di “Ora e qui” (Leave Music/Polydor), il brano scritto insieme a Tommaso Di Giulio e Francesco Cataldo. Nel video, scritto e diretto da Davide “Bastanimotion” Bastolla (visual artist e regista già al lavoro, tra gli altri, con Annalisa, Rancore, Carl Brave e Zerocalcare), Yuman canta serafico mentre intorno a lui si accende una rissa tra motociclisti. Un piano sequenza volutamente in contrasto con le sonorità morbide ed eleganti del brano, a metà tra sogno e realtà. Yuman annuncia inoltre l’uscita del suo nuovo EP: QUI. In uscita l’11 febbraio per Leave Music, Polydor e Universal Music, oltre ai brani sanremesi conterrà quattro brani inediti, sia in italiano che in ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo l’esibizione dinella prima serata del Festival diesce ildi “Ora e qui” (Leave Music/Polydor), ilscritto insieme a Tommaso Di Giulio e Francesco Cataldo. Nel, scritto e diretto da Davide “Bastanimotion” Bastolla (visual artist e regista già al lavoro, tra gli altri, con Annalisa, Rancore, Carl Brave e Zerocalcare),canta serafico mentre intorno a lui si accende una rissa tra motociclisti. Un piano sequenza volutamente in contrasto con le sonorità morbide ed eleganti del, a metà tra sogno e realtà.annuncia inoltre l’uscita del suo nuovo EP: QUI. In uscita l’11 febbraio per Leave Music, Polydor e Universal Music, oltre ai brani sanremesi conterrà quattro brani inediti, sia in italiano che in ...

