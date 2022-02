Morte di Lorenzo Parelli | J-Ax | «Vorrei vedere una sollevazione popolare | non le manganellate»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Anche il famoso cantante J-ax, amatissimo dai giovani, parla delledi, il diciottenne morto il 21 gennaio scorso durante l’ultimo giorno di alternanza scuola-lavoro. «Vittima del lavoro e dell’idea che la scuola debba essere una incubatrice di operai per le aziende italiane», ha detto il rapper in un articolo per La Stampa, «ladiParrelli è stata una tragedia che ha colpito molti e ha lasciato senza parole me». Il cantante continua sottolineando quanto rammaricarsi non basta: «Ma orauna vera e propria, mi piacerebbeche, come Paese, dicessimo no a situazioni simili». Chi negli ultimi giorni ha avuto il coraggio di protestare c’è stato. Le ...