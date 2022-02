Maddaloni, data per morta e invece era viva: ora Carmela è morta per davvero (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era stata data per morta alcuni giorni fa, salvo il clamoroso dietrofront dell’ospedale, che aveva poi avvisato i familiari dell’errore commesso. Ora, Carmela Targaglione, 36 anni, è deceduta per davvero. La donna di Marcianise è stata stroncata dal Covid questa notte. Marcianise, data per morta di Covid: ora Carmela è morta per davvero La notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Era stataperalcuni giorni fa, salvo il clamoroso dietrofront dell’ospedale, che aveva poi avvisato i familiari dell’errore commesso. Ora,Targaglione, 36 anni, è deceduta per. La donna di Marcianise è stata stroncata dal Covid questa notte. Marcianise,perdi Covid: oraperLa notizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Ospedale Maddaloni (CE), paziente data per morta ma è viva | La direttrice: 'Aperta indagine' #caserta #covid #ce #as… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Ospedale Maddaloni (CE), paziente data per morta ma è viva | La direttrice: 'Aperta indagine' #caserta #covid #ce #as… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Ospedale Maddaloni (CE), paziente data per morta ma è viva | La direttrice: 'Aperta indagine' #caserta #covid #ce #as… - MediasetTgcom24 : Ospedale Maddaloni (CE), paziente data per morta ma è viva | La direttrice: 'Aperta indagine' #caserta #covid #ce… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Un'altra paziente data per morta ma invece viva all'ospedale di Maddaloni (Caserta), dopo il caso analogo di una settimana… -