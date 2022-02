Lutto per Luca Argentero: resta con Cristina e salta Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di questa mattina, Amadeus e gli altri protagonisti, hanno spiegato che Luca Argentero non ci sarebbe stato. L’attore era atteso per la seconda serata del Festival a Sanremo. Oggi infatti avrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston, per parlare di Doc-Nelle tue mani ma non solo. Purtroppo all’ultimo momento l’attore ha dovuto declinare. Se in un primo momento si era pensato all’ennesimo caso di positività, successivamente, diverse testate, hanno riferito i reali motivi che hanno tenuto lontano Luca Argentero dal Festival. Purtroppo si tratta di un problema di famiglia, un grave Lutto che ha colpito Luca e Cristina Marino, sua moglie. Secondo quanto riferisce Novella 2000, sarebbe venuto a mancare il papà di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nella conferenza stampa di questa mattina, Amadeus e gli altri protagonisti, hanno spiegato chenon ci sarebbe stato. L’attore era atteso per la seconda serata del Festival a. Oggi infatti avrebbe dovuto calcare il palco dell’Ariston, per parlare di Doc-Nelle tue mani ma non solo. Purtroppo all’ultimo momento l’attore ha dovuto declinare. Se in un primo momento si era pensato all’ennesimo caso di positività, successivamente, diverse testate, hanno riferito i reali motivi che hanno tenuto lontanodal Festival. Purtroppo si tratta di un problema di famiglia, un graveche ha colpitoMarino, sua moglie. Secondo quanto riferisce Novella 2000, sarebbe venuto a mancare il papà di ...

Palermofficial : Domani i giocatori si ritroveranno a centrocampo, per un minuto, insieme a tutti gli spettatori sugli spalti. Sarà… - Jenny84598745 : RT @stopcensura2020: Grave lutto a Giugliano: la piccola Patty muore a 13 anni per un improvviso malore - morelvg : @true_colors95 @Lucaargentero Per lutto - blogtivvu : Lutto per Luca Argentero assente da Sanremo 2022: l’attore non ci sarà per via di una grave perdita - Angela23763271 : RT @Antigon25386936: Già eravamo in lutto per lei, esiliata da una malattia gravissima. È stata superlativa nella sua intensità, all'occor… -