Lutto nel mondo del cinema: addio a Monica Vitti, aveva 90 anni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il mondo del cinema in Lutto per la scomparsa di Monica Vitti. L’attrice, lo scorso novembre, aveva compiuto 90 anni. L’annuncio di Veltroni su Twitter Un’icona del cinema italiano anni… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildelinper la scomparsa di. L’attrice, lo scorso novembre,compiuto 90. L’annuncio di Veltroni su Twitter Un’icona delitaliano… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

