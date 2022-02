LIVE Volta a la Comunitat Valenciana 2022 in DIRETTA: cinque uomini in fuga. Gruppo tirato da Movistar e QuickStep (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 14:42 Lavorano con grande intesa i battistrada, ma continuano a perdere terreno in questa tratto in salita, pur non essendo registrato come GPM. Vantaggio che ora è sceso a 4’42” 14:40 Ricordiamo la composizione della fuga, i 5 corridori sono Si tratta di Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Jesus Ezquerra Muela (Burgos), Ben King (Human Powered Health), David Gonzalez Lopez (Caja Rural) e Ivan Moreno Sanchez (Equipo Kern Pharma). 14:38 Con la strada che continua a salire leggermente, il lavoro congiunto di Movistar e QuickStep ha ridotto il margine dei fuggitivi a 4’55”. 14:36 Molto coperti finora anche gli uomini della Bahrain Victorious, che possono disporre di due frecce molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA TAPPA DELLA ETOIL DE BESSEGES 14:42 Lavorano con grande intesa i battistrada, ma continuano a perdere terreno in questa tratto in salita, pur non essendo registrato come GPM. Vantaggio che ora è sceso a 4’42” 14:40 Ricordiamo la composizione della, i 5 corridori sono Si tratta di Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Jesus Ezquerra Muela (Burgos), Ben King (Human Powered Health), David Gonzalez Lopez (Caja Rural) e Ivan Moreno Sanchez (Equipo Kern Pharma). 14:38 Con la strada che continua a salire leggermente, il lavoro congiunto diha ridotto il margine dei fuggitivi a 4’55”. 14:36 Molto coperti finora anche glidella Bahrain Victorious, che possono disporre di due frecce molto ...

Advertising

nemesilancaster : meglio è imbarazzante avere un figlio nel 2022 e postare le sue foto come se fossero vostri figli veramente — non h… - nicolasstyrell : Have you ever had a paranormal experience? Tell us about it! — una volta si è aperta la porta da sola lentamente e… - Mannaggia_Urca : @sangiovann1 Questa volta è la mia occasione di vederti live e non me la faccio scappare. Ci vediamo a Roma sicuram… - divanomat : @FredMosby_ anche se, live, a settembre, a verona, non aveva brillato live ma era la prima volta - syrekins : è la seconda volta che mi capita di aprire tiktok e di trovarmi nelle live gente che scopa -