L' annuncio di Speranza | Gli studenti vaccinati non andranno più in dad

AGI - Sulla scuola facciamo scelte forti, perché è cuore del nostro paese. Vogliamo lavorare per ridurre il più possibile la dad". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella conferenza stampa congiunta con il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a termine del Cdm. "La scuola è il cuore del nostro paese e vogliamo lavorare per ridurre il piu possibile la didattica a distanza", ha osservato Speranza. In particolare, per quel che riguarda le nuove regole sulla scuola, "abbiamo deciso che i vaccinati non andranno più in dad e nei pochi casi di dad questa nopn durerà più 10 giorni ma 5". Il ministro ha anche spiegato che le nuove regole sulla dad riguardano tutta la scuola: nells cuole dell'infanzia si va in dad con 5 casi positivi, nella scuola primaria si va in dad con 5 casi ma solo i non ...

Le nuove regole per gestire i contagi a scuola «I vaccinati non andranno più in DAD», ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza, e per i non vaccinati è stato ridotto il numero di giorni della didattica a distanza Mercoledì il governo ha ...

