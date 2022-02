La durata del Green Pass potrebbe diventare illimitata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se il parere del Comitato Tecnico Scientifico fosse favorevole, il Consiglio Superiore della Magistratura potrebbe rendere illimitata la durata del Green Pass. Sul tavolo ulteriori snellimenti delle politiche di contenimento della malattia da Covid-19. I dati sono favorevoli all’allungamento della durata del Green Pass Negli ultimi giorni i dati relativi alla diffusione della malattia da Covid-19 sono positivi. Si parla di una diminuzione dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Si prevedono per questo dei provvedimenti volti a rendere più flessibili le politiche di contenimento del virus. Al momento la certificazione verde ha una durata di sei mesi dalla data dell’ultima vaccinazione per chi ha ricevuto le tre dosi. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Se il parere del Comitato Tecnico Scientifico fosse favorevole, il Consiglio Superiore della Magistraturarendereladel. Sul tavolo ulteriori snellimenti delle politiche di contenimento della malattia da Covid-19. I dati sono favorevoli all’allungamento delladelNegli ultimi giorni i dati relativi alla diffusione della malattia da Covid-19 sono positivi. Si parla di una diminuzione dei ricoveri ordinari e in terapia intensiva. Si prevedono per questo dei provvedimenti volti a rendere più flessibili le politiche di contenimento del virus. Al momento la certificazione verde ha unadi sei mesi dalla data dell’ultima vaccinazione per chi ha ricevuto le tre dosi. ...

