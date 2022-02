La controffensiva di Luigi Di Maio nel Movimento

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - Appendino, Belloni, Raggi. È scandita da questi tre nomi la giornata del ministro degli Esteri,Di, che non ha mai smesso di occuparsi, in queste ore, della Farnesina. Tre nomi, citati per ordine alfabetico, che indicano come nel M5s ladimaiana agli attacchi di Conte sia in atto. Una prova muscolare che va ben oltre la pratica burocratica del 'chi sfiducia chi'. Una partita, quest'ultima, complicata e che dovrebbe avere l'ok anche del garante, Beppe Grillo. Ma la conta - anche se nessuno al momento vuole consultare la rete (con il rischio di perdere) - per espellere l'uno o l'altro è iniziata. Certo, Raggi (la più votata) fa parte del comitato di garanzia che potrebbe chiedere agli iscritti di decidere se Giuseppe Conte debba essere sfiduciato, ma prima si gioca un muro contro muro ancora ...

Dopo il presunto linciaggio social subìto nei giorni scorsi e i ripetuti attacchi frontali scagliati da Giuseppe Conte, Luigi Di Maio è passato alla controffensiva. Il ministro degli Esteri ha ...L'ex sindaca di Roma, racconta oggi un retroscena de La Stampa, da tempo è insofferente: «Mi sento messa in panchina». In quel momento Raggi potrebbe venire fuori come figura carismatica mentre Di Mai ...