(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "È l'ora di mettere in soffitta populismo e demagogia, che hanno contribuito decisamente a distruggere la democrazia in Italia, determinando la crisi del sistema dei. Ora è il momento della politica e per noi è l'occasione di far rinascere una grande area socialista". Lo dice il segretario del Psi Enzo. "Il sistemala centralità delle ideologie e dei, superando i movimenti leaderistici e senza passato con storie inconciliabili o senza storia alcuna -aggiunge-. Questihanno fatto il loro tempo e troppi guasti alla democrazia. Questo è l'anno dei 130 anni del Psi, nato a Genova nella sala Sivori nel 1892. Stiamo lavorando alle ...

L.elettorale: Maraio (Psi), 'proporzionale agevolerà partiti identitari'

Il Tempo

I socialisti non si sbilanciano sui possibili nomi perché, ha evidenziato, "non è una ... L'attuale leggenon aiuta a delineare uno scenario chiaro". I socialisti hanno già un nome? "...Dunque, a partire dalla scelta per il Quirinale e dalla scelta della nuova leggesi definiranno anche i contorni del centrosinistra. In un sistema, come quello di oggi, bipolare è evidente ...Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio. “Il sistema elettorale proporzionale agevolerà la centralità delle ideologie e dei partiti identitari, superando i movimenti leaderistici e senza passato con ...Fibrillazioni nella Lega e nel M5S, Salvini e Conte alle prese con divisioni interne. Il sistema politico attraversato da un’onda tellurica ...