Il pasticcio del pastore: un piatto facile, economico e completo! (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il pasticcio del pastore è un piatto unico, a base di carne macinata, patate e verdure. Viene cotto al forno per una resa davvero incredibile. I sapori si amalgamano in maniera perfetta e rilasciano ogni profumo in un tripudio di gusto incredibile. La ricetta, in realtà, potrebbe appartenere anche al cosiddetto filone "svuotafrigo", perché può essere tranquillamente realizzata con gli avanzi di arrosti, spezzatini o stufati. Le sue origini sono squisitamente anglosassoni, la versione canadese è una prova del fatto che l'esportazione in cucina è sempre stata il primo segnale di appartenenza ad un gruppo umano radicato nella tradizione tanto da travalicare l'oceano e riproporsi con lievi variazioni dovute anche alla differente territorialità. Perfetto la domenica, questo pasticcio convincerà il palato di tutti durante il ...

