I pinguini come indicatori dei cambiamenti climatici: alcune colonie sono diminuite drasticamente (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli indizi sul cambiamento climatico sono diversi e tra questi ci sono anche quelli che provengono dai pinguini presenti in Antartide. Questo è quanto emerso dagli studi condotti dai ricercatori di ecologia polare Michael Wethington e Alex Borowicz. Ma cosa è emerso esattamente? Leggi anche -> cambiamenti climatici, l’incredibile time-lapse che mostra la velocità dello scioglimento dei ghiacciai I pinguini sono da sempre il simbolo del Polo sud e ora gli scienziati li usano come degli indicatori per capire al meglio il cambiamento climatico che sta avvenendo a sud del mondo, soprattutto da quando ci sono alcune regioni della calotta antartica che stanno subendo maggiormente il ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli indizi sul cambiamento climaticodiversi e tra questi cianche quelli che provengono daipresenti in Antartide. Questo è quanto emerso dagli studi condotti dai ricercatori di ecologia polare Michael Wethington e Alex Borowicz. Ma cosa è emerso esattamente? Leggi anche ->, l’incredibile time-lapse che mostra la velocità dello scioglimento dei ghiacciai Ida sempre il simbolo del Polo sud e ora gli scienziati li usanodegliper capire al meglio il cambiamento climatico che sta avvenendo a sud del mondo, soprattutto da quando ciregioni della calotta antartica che stanno subendo maggiormente il ...

Advertising

Michertolame : Come dite? Le restrizioni non servono a un cazzo nel cercar di ridurre la mortalità? Pinguini on suicide watch???? - belinlee : RT @nosenseyet: ci dichiariamo amore con un sassolino come fanno i pinguini? - sisonoalee : RT @nosenseyet: ci dichiariamo amore con un sassolino come fanno i pinguini? - LindaBuscaglia2 : Sempre per la rubrica meglio non avere i parenti, qualche mese fa mia zia chiama mia madre perché se feisbuk avevo… - sahajexe : RT @nosenseyet: ci dichiariamo amore con un sassolino come fanno i pinguini? -