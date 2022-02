Gazzetta: Osimhen, la visita di controllo ha confermato che va verso la piena guarigione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Gazzetta dello Sport dà qualche informazione sulla visita di controllo effettuata ieri pomeriggio da Victor Osimhen con il professor Gianpaolo Tartaro, che lo ha operato al volto dopo le fratture conseguenti allo scontro con Skriniar di novembre. Tutto procede bene, nel recupero del nigeriano. “I riscontri sono stati positivi ed hanno sottolineato come Osimhen proceda verso la piena guarigione”. Come scritto anche dal Corriere dello Sport, Osimhen con ogni probabilità sarà titolare contro il Venezia e indosserà una nuova maschera protettiva. “Sulla struttura sono state segnate in rosso le parti da ridurre per alleggerirla e renderla meno impattante sul volto. In particolare, la maschera verrà ridimensionata sulla fronte e in basso. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ladello Sport dà qualche informazione sulladieffettuata ieri pomeriggio da Victorcon il professor Gianpaolo Tartaro, che lo ha operato al volto dopo le fratture conseguenti allo scontro con Skriniar di novembre. Tutto procede bene, nel recupero del nigeriano. “I riscontri sono stati positivi ed hanno sottolineato comeprocedala”. Come scritto anche dal Corriere dello Sport,con ogni probabilità sarà titolare contro il Venezia e indosserà una nuova maschera protettiva. “Sulla struttura sono state segnate in rosso le parti da ridurre per alleggerirla e renderla meno impattante sul volto. In particolare, la maschera verrà ridimensionata sulla fronte e in basso. ...

