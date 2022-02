Ferrari | premio record ai dipendenti di 11 155 euro

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Ildi competitività che la casa di Maranello pagherà quest’anno ai suoiè il maggiore della storia. Lo ha annunciato il sindacato Fim Cisl Emilia Centrale che oggi, insieme alle altre organizzazioni sindacali Uilm Uil e Fismic Confsal, ha incontrato l’azienda per analizzare l’andamento 2021. L’anno scorsoha infatti prodotto 11.155 auto “un livello mai raggiunto in passato. Grazie anche agli eccellenti indicatori economici e di qualità, ilsarà di 11.535,45lordi (oltre 4mila già dati come acconto nei mesi precedenti), e anche se quasi quattro lavoratori su cinque supereranno i 12 mila” ha commentato il segretario della Fim Cisl Giorgio Uriti. “Nonostante la pandemia – ha concluso Uriti – il fatto che l’anno scorso la produzione non sia mai ...

... 2 febbraio 2022 - "Il 2021 è stato davvero eccezionale grazie alla passione e alla dedizione dei lavoratori. E per il loro impegno, in linea con i notevoli risultati raggiunti, ildi ...ADV È il più alto nella storia dellaildi competitività che la casa di Maranello pagherà quest'anno ai suoi dipendenti. Lo annuncia il sindacato Fim Cisl Emilia Centrale che oggi, insieme alle altre organizzazioni ...è stato raggiunto «grazie alla passione e alla dedizione delle persone che lavorano nel gruppo Ferrari». Dedizione e passione premiate con un bonus di competitività da circa 12 mila euro per i 4.500 ...Maranello (Modena), 2 febbraio 2022 - “Il 2021 è stato davvero eccezionale grazie alla passione e alla dedizione dei lavoratori Ferrari. E per il loro impegno, in linea con i notevoli risultati ...