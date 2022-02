“È una vergogna”. Sanremo 2022, bufera su La rappresentante di lista. Proteste per il gesto sul palco (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sanremo 2022, la polemica sul gesto del duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. C’è di mezzo un messaggio nascosto dietro al gesto del pugno chiuso? Per molti si. Sul palcoscenico dell’Ariston La rappresentante di lista si lancia in un brano che profuma di ribellione. “Andiamo dal nostro gruppo, mai come quest’anno abbiamo alle spalle una squadra straordinaria”, ha affermato ai microfoni di Radio Due la diretta interessata. Ecco cosa è successo poco dopo l’esibizione. Come ogni anno, le polemiche non tardano ad arrivare. Che paura intorno…/È la fine del mondo/ Sopra la rovina sono una regina”, queste alcune delle parole cantante a pugni chiusi da La rappresentante di lista, in gara per il secondo anno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022), la polemica suldel duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. C’è di mezzo un messaggio nascosto dietro aldel pugno chiuso? Per molti si. Sulscenico dell’Ariston Ladisi lancia in un brano che profuma di ribellione. “Andiamo dal nostro gruppo, mai come quest’anno abbiamo alle spalle una squadra straordinaria”, ha affermato ai microfoni di Radio Due la diretta interessata. Ecco cosa è successo poco dopo l’esibizione. Come ogni anno, le polemiche non tardano ad arrivare. Che paura intorno…/È la fine del mondo/ Sopra la rovina sono una regina”, queste alcune delle parole cantante a pugni chiusi da Ladi, in gara per il secondo anno ...

