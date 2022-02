Dr.ssa Silvia Ussai: con il Covid bisogna guardare oltre i dati per convincere gli indecisi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Milano 2 febbraio 2022) - Silvia Ussai spiega come applicare le strategie di gestione dei conflitti nell'attuale situazione pandemica: perché dare solo i numeri ai cittadini non è sufficiente Milano, 2 Febbraio 2022. Silvia Ussai, medico ed alumna del prestigioso Program on Negotiation della Harvard Law School (USA) afferma: “Influenzare l'opinione pubblica non è più soltanto un affare dei politici, ma investe direttamente anche i medici, che negli ultimi decenni hanno individuato una serie di geni ed ormoni che regolano la sfera delle emozioni e delle decisioni.” Si chiama “neuroscience of influence”, ovvero la scienza che studia i meccanismi alla base della persuasione, diventato un tema di grande interesse nel contesto dell'infodemia da Covid-19. “Una variante del recettore dell'ossitocina, nota ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Milano 2 febbraio 2022) -spiega come applicare le strategie di gestione dei conflitti nell'attuale situazione pandemica: perché dare solo i numeri ai cittadini non è sufficiente Milano, 2 Febbraio 2022., medico ed alumna del prestigioso Program on Negotiation della Harvard Law School (USA) afferma: “Influenzare l'opinione pubblica non è più soltanto un affare dei politici, ma investe direttamente anche i medici, che negli ultimi decenni hanno individuato una serie di geni ed ormoni che regolano la sfera delle emozioni e delle decisioni.” Si chiama “neuroscience of influence”, ovvero la scienza che studia i meccanismi alla base della persuasione, diventato un tema di grande interesse nel contesto dell'infodemia da-19. “Una variante del recettore dell'ossitocina, nota ...

