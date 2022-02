Covid, Speranza: “Entriamo in una fase e in un tempo nuovo, il quadro epidemiologico è incoraggiante” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con il calo dei ricoveri delle ultime settimane “siamo in una fase e in un tempo nuovo. Le scelte che abbiamo compiuto sono molto rilevanti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, prima di spiegare i contenuti che riguardano le nuove regole anti-contagio. “Abbiamo un numero molto alto di vaccinati e un quadro epidemiologico che negli ultimi giorni ci sta dando segnali incoraggianti. Le ospedalizzazioni – ha spiegato Speranza – presentano segni positivi dopo settimane difficili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con il calo dei ricoveri delle ultime settimane “siamo in unae in un. Le scelte che abbiamo compiuto sono molto rilevanti”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, prima di spiegare i contenuti che riguardano le nuove regole anti-contagio. “Abbiamo un numero molto alto di vaccinati e unche negli ultimi giorni ci sta dando segnali incoraggianti. Le ospedalizzazioni – ha spiegato– presentano segni positivi dopo settimane difficili”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

