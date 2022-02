Covid, in corso il cdm: verso il via libera all’abrogazione della Dad per i vaccinati dalle elementari in su. Super Green Pass senza scadenza (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il comitato propone anche la riduzione della quarantena a cinque giorni. verso restrizioni in zona rossa solo per i non vaccinati Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il comitato propone anche la riduzionequarantena a cinque giorni.restrizioni in zona rossa solo per i non

Advertising

redazionetmag : Nel paniere Istat anche tamponi per Covid-19 e poke take away «le novità del 2022 riflettono la costante evoluzio… - Ilblogdiandy : RT @RaiNews: A Palazzo Chigi è in corso il Consiglio dei ministri - RaiNews : A Palazzo Chigi è in corso il Consiglio dei ministri - AnnaMolinaro9 : LA RIVELAZIONE DI ANDREA CRISANTI Nel corso di una nota trasmissione televisiva, il microbiologo Andrea Crisanti ha… - Siluratore : @milapersiste Quando ti ritrovi per il Corso di Ancona con 2 bambini di 12/13 anni che parlano di #Covid e di… -