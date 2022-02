Covid, ancora in calo i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive. I DATI (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Diminuisce il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 19.550, 323 meno di ieri, mentre in rianimazione i posti letto occupati sono 1.524 (-25). Secondo il bollettino del 2 febbraio, nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 118.994 su 964.521 tamponi: la percentuale di contagiati è al 12,3% (era al 10,7%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 11.235.745 e i decessi 147.320 (+395) Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Diminuisce il numero di pazienti positivi negli ospedali italiani: i ricoverati con sintomi sono 19.550, 323 meno di ieri, mentre in rianimazione i posti letto occupati sono 1.524 (-25). Secondo il bollettino del 2 febbraio,ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 118.994 su 964.521 tamponi: la percentuale di contagiati è al 12,3% (era al 10,7%). In totale, i casi dall’inizio della pandemia sono 11.235.745 e i decessi 147.320 (+395)

