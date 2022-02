Covid-19 e bambini piccoli: qual è l’incidenza e quali rischi possono correre? (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La notizia della morte di una bambina di soli due anni risultata positiva al Covid-19 riaccende l’attenzione sul tema dell'infezione nei più piccoli, per i quali si attende ancora il vaccino. quali sono i fattori di rischio? E come tutelare i bambini sotto i 5 anni? Ne abbiamo parlato con un’esperta Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La notizia della morte di una bambina di soli due anni risultata positiva al-19 riaccende l’attenzione sul tema dell'infezione nei più, per ii si attende ancora il vaccino.i sono i fattori dio? E come tutelare isotto i 5 anni? Ne abbiamo parlato con un’esperta

Advertising

RaiTre : Cuba è il primo Paese al mondo in cui è stato somministrato un vaccino contro il #Covid anche per i bambini tra 2-5… - ladyonorato : Colui che ha mentito sui dati Covid in conferenza stampa, affama i pensionati, segrega gli abitanti delle isole e r… - diMartedi : #Bozzola su #covid19: 'Abbiamo avuto ben 80 bambini ricoverati al Bambin Gesù i pochi giorni, non è giusto farli in… - EnricaTanabata : RT @mariaprodi: @colvieux Perché per due anni si è parlato dei danni della dad per i bambini e mai dei danni da covid per i bambini? - Mascherino2 : RT @VerdirameAndrea: I vaccini COVID causano danni “irreparabili” al cervello, al cuore e ad altri organi dei bambini Attraverso intervist… -