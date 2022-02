Concorsi pubblici e valutazione delle prove, alcuni principi della giustizia amministrativa (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del “Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l’annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell’elenco degli ammessi agli orali, nonché degli L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente, non ammessa a sostenere la prova orale del “Corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali”, bandito con D.D.G. 23.11.2017, n. 1259, chiedeva l’annullamento del Decreto del 27 marzo 2019 di approvazione dell’elenco degli ammessi agli orali, nonché degli L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorsi pubblici e valutazione delle prove, alcuni principi della giustizia amministrativa - AntonioSassone7 : @buzugao @Implaca24279737 @pdnetwork @peppeprovenzano @repubblica Se per questo in effetti di demmo fare concorsi p… - BarDalCT : RT @MattiaPertoldi: La prova scritta di italiano alla #maturita2022 è fondamentale. Chi non è in grado di elaborare un testo in lingua ita… - tvbusiness24 : Tutti i #concorsi #pubblici di #febbraio 2022 Il secondo mese dell'anno è ricco di opportunità lavorative nel setto… - daenieris : @Soul___1999 Ti permette di avere punti bonus per i concorsi pubblici e se non sbaglio puoi anche ottenere crediti extra per l’università -