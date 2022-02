Caso Dembélé | Laporta durissimo con il giocatore!

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Appaiono come una telenovela infinita la situazione contrattuale di Ousmanee il suo rapporto con il Barcellona, con i due destinati a separarsi in estate. A dare ulteriori garanzie del futuro addio del francese è stato lo stesso presidente del Barça, Joan. Queste le parole del numero uno blaugrana, riportate da Fabrizio Romano:“Ousmanenon sarà qui la prossima stagione, sento che ha un accordo con un altro club, quindi sarà difficile vederlo giocare di nuovo con il Barça”.“Naturalmente Xavi deciderà segiocherà ancora o meno in questa stagione“.

