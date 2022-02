Calcio: Fiorentina. Pradè 'La delusione di Commisso mi preoccupa' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Capisco i tifosi, ma non si poteva dire no all'operazione Vlahovic", dice il ds viola FIRENZE - "Ho sentito l'intervista di ieri al nostro presidente Commisso e anche io sono preoccupato. E' un uomo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Capisco i tifosi, ma non si poteva dire no all'operazione Vlahovic", dice il ds viola FIRENZE - "Ho sentito l'intervista di ieri al nostro presidentee anche io sonoto. E' un uomo ...

Advertising

sportface2016 : #Fiorentina, #Vlahovic-#Juventus: #Italiano in sede per chiedere spiegazioni - Eurosport_IT : ?? UFFICIALE Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus ???? ?? I dettagli dell'accordo:… - News24_it : Fiorentina, Pradé: 'Capiamo l'amarezza per Vlahovic, ma non potevamo dire no' - Sportmediaset - Sport Mediaset - CorSport : #Pradè: 'Cessione #Vlahovic inevitabile. Alla #Juve? Calcio schiavo dei procuratori' ?? - sportli26181512 : #Governance #Notizie Fiorentina, Pradè: «La vicenda Vlahovic è lo specchio del calcio moderno»: “La vicenda di Vlah… -