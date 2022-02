Benevento-Parma a Marinelli | un precedente quest’anno con la Strega

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sarà Livioa dirigere la sfida train programma allo stadio Vigorito sabato 5 febbraio alle ore 15. L’arbitro di Tivoli ha diretto i giallorossi in una sola occasione, nello zero a zero con il Perugia dello scorso ottobre, ma vanta una tradizione longeva (e favorevole) con ladal momento che il prossimo sarà il nono incrocio con i giallorossi. Finora il bilancio parla di cinque vittorie e tre pareggi. Tra i successi meritano una sottolineatura particolare il 6-0 alla Casertana e il 3-0 al Lecce nell’anno della storica promozione in serie B. Nel campionato cadetto vittorie contro Perugia, Frosinone e Juve Stabia nel campionato 2019/20. Anche quella gara con le vespe, così come la ...