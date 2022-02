ATP Pune 2022, i risultati: Majchrzak e Altmaier trionfano, saranno loro gli eventuali ostacoli per Musetti e Mager (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tennis continua ad emozionare nel Tata Open Maharashtra sul cemento di Pune, torneo che fino al 2017 è stato ospitato dalla metropoli indiana di Chennai. Con la giornata che si concluderà con le partite azzurre di Gianluca Mager, che se la vedrà con Joao Sousa, e Lorenzo Musetti, pronto ad affrontare Aleksandar Vukic, sono due le altre partite disputate valevoli per gli ottavi di finale. Conferma il pronostico il polacco Kamil Majchrzak, che ha ragione in un’ora e mezza sul francese Quentin Halys, che aveva distrutto a sorpresa Ricardas Berankis nel primo turno. Il transalpino, dopo aver perso la prima frazione senza colpo ferire ed essere andato sotto di un break in quella successiva, è riuscito ad allungare il match nel coro di un decimo gioco fiume, in cui è riuscito a spuntarla all’ottava palla break. Nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Il tennis continua ad emozionare nel Tata Open Maharashtra sul cemento di, torneo che fino al 2017 è stato ospitato dalla metropoli indiana di Chennai. Con la giornata che si concluderà con le partite azzurre di Gianluca, che se la vedrà con Joao Sousa, e Lorenzo, pronto ad affrontare Aleksandar Vukic, sono due le altre partite disputate valevoli per gli ottavi di finale. Conferma il pronostico il polacco Kamil, che ha ragione in un’ora e mezza sul francese Quentin Halys, che aveva distrutto a sorpresa Ricardas Berankis nel primo turno. Il transalpino, dopo aver perso la prima frazione senza colpo ferire ed essere andato sotto di un break in quella successiva, è riuscito ad allungare il match nel coro di un decimo gioco fiume, in cui è riuscito a spuntarla all’ottava palla break. Nel ...

