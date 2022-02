Arrestato presunto autore della sparatoria in Virginia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' stato Arrestato il presunto autore della sparatoria nella quale sono rimasti uccisi due poliziotti al campus del Bridgewater College, in Virginia. Si tratta di Alexander Wyatt Campbell, 27 anini, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) E' statoilnella quale sono rimasti uccisi due poliziotti al campus del Bridgewater College, in. Si tratta di Alexander Wyatt Campbell, 27 anini, ...

Turchia contro Consiglio d'Europa per decisione su Kavala Arrestato a novembre 2017 con l'accusa di avere finanziato le proteste anti governative del parco ... questa volte rispetto a un presunto ruolo nel tentato golpe del 2016, ed è stato costretto a ...

Arrestato presunto spacciatore di oltre 600 dosi di stupefacente, compresa quella letale per una giovane di Parma - ParmaDaily.it Abusi in ambulanza su ragazza,arrestato L'uo- mo,un 36enne,è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. La vi- cenda risale alla notte di Halloween. La presunta violenza sarebbe avvenuta nell'ambulanza di prima assistenza fuo ...

Studentessa ubriaca abusata in ambulanza, arrestato paramedico volontario Un paramedico volontario, Gaetano Notaro di 36 anni, è agli arresti domiciliari per violenza sessuale aggravata. La vicenda risale alla notte di Halloween, tra il 31 ottobre e il 1 novembre scorsi. La ...

