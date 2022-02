Aggiornare Windows? pazzesco, ora ci voglio almeno 6 ore online (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 6 ore per l’aggiornamento del proprio pc. A divulgare la notizia è stata la stessa Microsoft mentre ha aggiunto all’aggiornamento un nuovo strumento di Microsoft Intune. Nel caso di connessioni continue buone, comunque, potrebbero bastare un minimo di due ore, che non sono comunque poche. Nuovo aggiornamento di Windows: 6 ore – Computermagazine.it“I dispositivi Windows hanno bisogno di rimanere online all’incirca sei ore per ricevere e installare gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, dopo che sono stati rilasciati via Windows Update”. A spiegarlo è niente di meno che la stessa Microsoft, che ha iniziato a monitorare i dati degli aggiornamenti attraverso una misura chiamata Update Connectivity. Un dato piuttosto interessante questo, che aiuta l’azienda a capire perché alcuni dispositivi potrebbero avere difficoltà a ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) 6 ore per l’aggiornamento del proprio pc. A divulgare la notizia è stata la stessa Microsoft mentre ha aggiunto all’aggiornamento un nuovo strumento di Microsoft Intune. Nel caso di connessioni continue buone, comunque, potrebbero bastare un minimo di due ore, che non sono comunque poche. Nuovo aggiornamento di: 6 ore – Computermagazine.it“I dispositivihanno bisogno di rimanereall’incirca sei ore per ricevere e installare gli ultimi aggiornamenti di sicurezza, dopo che sono stati rilasciati viaUpdate”. A spiegarlo è niente di meno che la stessa Microsoft, che ha iniziato a monitorare i dati degli aggiornamenti attraverso una misura chiamata Update Connectivity. Un dato piuttosto interessante questo, che aiuta l’azienda a capire perché alcuni dispositivi potrebbero avere difficoltà a ...

