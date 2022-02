Zaki nel giorno dell’udienza: “Ce la metterò tutta” (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – “Non ho garanzie sulla decisione finale, in questi casi cerco sempre di restare ottimista. Naturalmente spero che vada bene”. Mentre parla con l’agenzia Dire, che lo raggiunge in videochiamata a Mansoura, Patrick Zaki sorride, i capelli folti e ricci legati dietro alla testa, e sembra voler tenere lontane le preoccupazioni anche per non “appesantire” chi lo sta intervistando. Tra poche ore il ricercatore del master ‘Gemma’ dell’Università di Bologna varcherà la soglia del Tribunale per la sicurezza dello Stato per i reati minori di Mansura, nel nord dell’Egitto. Si tratta dell’ennesima udienza per lui, ma se in questi 22 mesi si è trattato per lo più di sedute in cui i giudici si sono pronunciati sul rinnovo della detenzione cautelare, quella di oggi potrebbe essere la sessione “decisiva”, come ha dichiarato giorni fa la sua avvocata Hoda Nasrallah, che ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 febbraio 2022) ROMA – “Non ho garanzie sulla decisione finale, in questi casi cerco sempre di restare ottimista. Naturalmente spero che vada bene”. Mentre parla con l’agenzia Dire, che lo raggiunge in videochiamata a Mansoura, Patricksorride, i capelli folti e ricci legati dietro alla testa, e sembra voler tenere lontane le preoccupazioni anche per non “appesantire” chi lo sta intervistando. Tra poche ore il ricercatore del master ‘Gemma’ dell’Università di Bologna varcherà la soglia del Tribunale per la sicurezza dello Stato per i reati minori di Mansura, nel nord dell’Egitto. Si tratta dell’ennesima udienza per lui, ma se in questi 22 mesi si è trattato per lo più di sedute in cui i giudici si sono pronunciati sul rinnovo della detenzione cautelare, quella di oggi potrebbe essere la sessione “decisiva”, come ha dichiarato giorni fa la sua avvocata Hoda Nasrallah, che ...

