Yuman | ecco il testo della canzone “Ora e qui” a Sanremo 2022

(Di martedì 1 febbraio 2022), vincitore diGiovani 2021, quest’anno è finalmente in gara con il brano Ora e qui alla 72esima edizione del Festival ditra i big. Il giovane romano con papà di Capoverde si esibirà nella prima serata.il, ildi Ora e qui in gara aC’è una strada, tutta curve, tra il cuore e la testaSenza mappe, scorciatoie, o un’area di sostaA perdersi, io lo so bene, basta niente, come in mareMa quando stavo per arrendermi, mi hai insegnato a respirare.Ora e qui, finalmente ioRiesco a dire che sto bene, se trema un po’ la voceMi fermo e mi godo la luce, anche fosse un istante, sì.Ora e qui, riesco a crederciGrido forte che sto bene, domani poi, si ...