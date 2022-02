Wordle | cos’è il fenomeno del momento acquistato dal NYT per una cifra importantissima

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il New York Times si è assicurato per unada capogiro ilweb del: scopriamo di cosa si tratta. In queste ore è giunta notizia che il New York Times, uno dei giornali più importanti al mondo, ha deciso di arricchire la sua sezione giochi e puzzle con l’acquisto di, il gioco gratuito online che è diventato ilweb del. Ciò che sorprene non è soltanto il fatto che il puzzle game è diventato virale nel giro di 4 mesi, tanto da coinvolgere milioni di giocatori al giorno in tutto il mondo, ma anche che l’importante testata per assicurarselo ha sborsato unamonstre: 1 milione di dollari. In seguito alla vendita dei diritte del gioco, il suo creatore, Josh Wardle, ha pubblicato un ...