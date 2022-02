Udinese, Marino: «Preparati a tutto. Mercato? Non avevamo esigenze» (Di martedì 1 febbraio 2022) Pierpaolo Marino, dirigente dell’Udinese, ha parlato della situazione attuale della squadra friulana: le dichiarazioni Pierpaolo Marino, ai microfoni di Udinese TV, ha così parlato dell’attualità riguardante la formazione friulana. Mercato – «Siamo arrivati a questa sessione di Mercato sicuri di aver fatto un buon lavoro in estate e di non avere esigenze impellenti. Samir era in scadenza di contratto e quindi bisognava trovare una soluzione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero; De Maio invece aveva chiesto di andare a fare un’altra esperienza per giocare con continuità. Sono andati via due difensori centrali e abbiamo preso un centrale di piede destro Benkovi? in prospettiva e uno di piede sinistro, Marì, che è già pronto». DEULOFEU – «Per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Pierpaolo, dirigente dell’, ha parlato della situazione attuale della squadra friulana: le dichiarazioni Pierpaolo, ai microfoni diTV, ha così parlato dell’attualità riguardante la formazione friulana.– «Siamo arrivati a questa sessione disicuri di aver fatto un buon lavoro in estate e di non avereimpellenti. Samir era in scadenza di contratto e quindi bisognava trovare una soluzione per evitare di perdere il giocatore a parametro zero; De Maio invece aveva chiesto di andare a fare un’altra esperienza per giocare con continuità. Sono andati via due difensori centrali e abbiamo preso un centrale di piede destro Benkovi? in prospettiva e uno di piede sinistro, Marì, che è già pronto». DEULOFEU – «Per ...

