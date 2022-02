Testi Sanremo 2022, Michele Bravi canta Inverno Dei Fiori (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà anche Michele Bravi. Ex vincitore di X Factor Italia, già concorrente anche dalle parti degli Studi Elios di Maria De Filippi, il giovane cantante di Città di Castello è tornato sulle scene dopo un lungo periodo di assenza grazie ad un rilancio costruito sull’uso in maniera massiccia dei social, in speciale modo come youtuber. Il “tesorino” sarà in gara a Sanremo 2022 dopo il suo primo tentativo tentato nel 2017, dove arrivò solo quarto. Nell’edizione in onda da questa sera 1^ febbraio 2022, Bravi porterà il brano “Inverno Di Fiori”, di cui ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival die fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà anche. Ex vincitore di X Factor Italia, già concorrente anche dalle parti degli Studi Elios di Maria De Filippi, il giovanente di Città di Castello è tornato sulle scene dopo un lungo periodo di assenza grazie ad un rilancio costruito sull’uso in maniera massiccia dei social, in speciale modo come youtuber. Il “tesorino” sarà in gara adopo il suo primo tentativo tentato nel 2017, dove arrivò solo quarto. Nell’edizione in onda da questa sera 1^ febbraioporterà il brano “Di”, di cui ...

