Testi Sanremo 2022, Mahmood e Blanco cantano Brividi (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d'esordio ci sarà anche l'inedito duo composto da Mahmood e Blanco. Per Mahmood si tratterà di un ritorno dopo il supertrionfo riscattato a febbraio 2019. Per Blanco, invece, è un esordio assoluto nel tempio della musica leggera italiana ma non sulle frequenze di Rai Uno; l'artista è stato già ospite di una puntata di Da Grande, il fallimentare one man show di Alessandro Cattelan. La "strana coppia" Mahmood e Blanco porterà sul palco un brano dal titolo "Brividi". Per i bookmaker, Mahmood e Blanco sono i vincitori annunciati già dalla serata in cui Amadeus ha ...

