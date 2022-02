“Sono incinta e non so come gestire l’insensibilità di mio marito…” (Di martedì 1 febbraio 2022) Io e mio marito siamo reduci da una brutta separazione causa maltrattamenti in famiglia. Io ho avuto il coraggio di denunciare nonostante la mia famiglia fosse “vecchio stampo” e nonostante le mie gravi difficoltà economiche. Dopo 3 anni, essendo ancora innamorata e notando un cambiamento, ho dato alla mia famiglia una seconda possibilità e siamo tornati insieme. I primi anni tutto bene, abbiamo già una bambina di 10 anni che chiede un fratellino e che soffre la solitudine in quanto non vi Sono altri bambini in famiglia. Per amore di mia figlia parlo con mio marito e ci mettiamo alla ricerca. Primo tentativo fallito con aborto che io ho vissuto malissimo, dopodiché non riesco più a rimanere incinta. In questo periodo mio marito, che di suo non brilla per buon senso, diventa insensibile, mi umilia ricordando un po’ i vecchi tempi. Finalmente rimango ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Io e mio marito siamo reduci da una brutta separazione causa maltrattamenti in famiglia. Io ho avuto il coraggio di denunciare nonostante la mia famiglia fosse “vecchio stampo” e nonostante le mie gravi difficoltà economiche. Dopo 3 anni, essendo ancora innamorata e notando un cambiamento, ho dato alla mia famiglia una seconda possibilità e siamo tornati insieme. I primi anni tutto bene, abbiamo già una bambina di 10 anni che chiede un fratellino e che soffre la solitudine in quanto non vialtri bambini in famiglia. Per amore di mia figlia parlo con mio marito e ci mettiamo alla ricerca. Primo tentativo fallito con aborto che io ho vissuto malissimo, dopodiché non riesco più a rimanere. In questo periodo mio marito, che di suo non brilla per buon senso, diventa insensibile, mi umilia ricordando un po’ i vecchi tempi. Finalmente rimango ...

