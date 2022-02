Rilevazione dati generali scuole, proroga al 5 febbraio. Nota (Di martedì 1 febbraio 2022) In considerazione delle difficoltà connesse al protrarsi dell'emergenza epidemiologica, il termine per il completamento della Rilevazione è prorogato al 5 febbraio 2022. A comunicarlo è il ministero dell'Istruzione con la Nota numero 314 del 31 gennaio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 febbraio 2022) In considerazione delle difficoltà connesse al protrarsi dell'emergenza epidemiologica, il termine per il completamento dellato al 52022. A comunicarlo è il ministero dell'Istruzione con lanumero 314 del 31 gennaio 2022. L'articolo .

