Quirinale: conto alla rovescia a Montecitorio per giuramento Mattarella (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - Montecitorio si prepara al giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in programma giovedì prossimo alle 15.30, davanti al Parlamento riunito in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all'elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, si reca a Palazzo Montecitorio scortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza è segnalata dalla campana di Montecitorio. Il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolgono il Presidente all'ingresso principale di Montecitorio. La campana, a questo punto, cessa di suonare. Nell'atrio è schierato un reparto di Carabinieri, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) -si prepara aldel Presidente della Repubblica, Sergio, in programma giovedì prossimo alle 15.30, davanti al Parlamento riunito in seduta comune con la presenza dei delegati regionali che hanno partecipato all'elezione. Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi, si reca a Palazzoscortato dai Carabinieri in motocicletta. La partenza è segnalata dcampana di. Il presidente della Camera, Roberto Fico, e il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, accolgono il Presidente all'ingresso principale di. La campana, a questo punto, cessa di suonare. Nell'atrio è schierato un reparto di Carabinieri, ...

Advertising

pietroraffa : Marco Damilano lucidissimo: 'Vi rendete conto? Stiamo dicendo che domani si scontrano Presidente della Repubblica… - Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini: ho visto persone da proporre, non politici. Conto di portare sui tavoli alcuni profili che spero r… - StefanoFassina : Per la partita del #Quirinale l’analisi di ?@EuroBriefing? è da tenere in conto: l’Europa vera e quella dei sogni. - TV7Benevento : Quirinale: conto alla rovescia a Montecitorio per giuramento Mattarella (3)... - TV7Benevento : Quirinale: conto alla rovescia a Montecitorio per giuramento Mattarella (2)... -