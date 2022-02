"Quando se ne è stato zitto, ho capito". Giorgia Meloni scatenata, bombe anche su Mattarella: "Dignità, addio" (Di martedì 1 febbraio 2022) scatenata, colpo su colpo, intervista dopo intervista. Si parla di Giorgia Meloni, che spara ad alzo zero dopo la chiusura della partita quirinalizia con il bis di Sergio Mattarella. Lo fa anche ospite a Quarta Repubblica, il programma del lunedì sera in onda su Rete 4 e condotto da Nicola Porro. La leader di Fratelli d'Italia ritorna a parlare di Elisabetta Belloni: "C'era la strada di una candidatura neutrale, la Belloni poteva passare, Matteo Renzi infatti era nervoso, perché i numeri c'erano e non si è voluto fare!", tuona. E ancora, aggiunge che "nell'ultima riunione del centrodestra eravamo tutti d'accordo solo su una cosa: il no alla rielezione di Mattarella". Quindi, sul presidente confermato: "Mi ha colpito il silenzio del presidente Mattarella davanti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), colpo su colpo, intervista dopo intervista. Si parla di, che spara ad alzo zero dopo la chiusura della partita quirinalizia con il bis di Sergio. Lo faospite a Quarta Repubblica, il programma del lunedì sera in onda su Rete 4 e condotto da Nicola Porro. La leader di Fratelli d'Italia ritorna a parlare di Elisabetta Belloni: "C'era la strada di una candidatura neutrale, la Belloni poteva passare, Matteo Renzi infatti era nervoso, perché i numeri c'erano e non si è voluto fare!", tuona. E ancora, aggiunge che "nell'ultima riunione del centrodestra eravamo tutti d'accordo solo su una cosa: il no alla rielezione di". Quindi, sul presidente confermato: "Mi ha colpito il silenzio del presidentedavanti ...

