Postepay | rimborso in arrivo per questi clienti | i dettagli

(Di martedì 1 febbraio 2022) Alcuniavranno a breve iltanto atteso per aver partecipato ad una iniziativa di Poste Italiane Buone notizie per tutti idiche, a breve, avranno ilper tutti gli acquisti di fino anno. Ovviamente per ottenere tali rimborsi hanno partecipato al Cashback. Tramite la misura di Poste L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Postepay rimborso

...senza limiti di tempo o di traffico dati Kill Switch integrato Severa politica no - log... carte di credito, carte di debito (incluse prepagate come) e criptovaluta Bitcoin. I server ...Per il resto, ci si affiderà a versioni alternative, come quella proposta da Poste Italiane per i clientie, per l'appunto, quella di Autostrade. In questo caso si tratta di unvero ...Sembra una comunicazione ufficiale di Postepay, in realtà si tratta di un nuovo messaggio smishing tra i più pericolosi visti fino ad oggi.Ecco il messaggio, in modo da permettervi di identificarlo facilmente:. Gentile cliente (nome e cognome),. Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state ...