Palazzo Mosti | assessori e consiglieri di maggioranza contro Moretti

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Alzare sistematicamente il livello delle offese, anche a costo di scadere nella bassezza politica, è la strada che provano ad utilizzare in tanti per assicurarsi un quarto d’ora di celebrità ai danni del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Tuttavia richiede una stigmatizzazione ulteriore e pubblica l’ultima uscita social di Angelo, consigliere comunale e non più semplice capo di un consorzio imprese, che su Facebook ha attaccato il sindaco senza risparmiare doppi sensi e riferimenti agli anziani, scrivendo tra le altre cose: “un personaggio strampalato che prendereste in giro al bancone del bar”, mentre i conduttori televisivi sono paragonati a “chi invita un uomo anziano a cena, solo per farlo prendere in giro dagli amici” e non mancano gli appelli ai romani, “siate seri, rimandatelo al lavoro non offritegli da ...