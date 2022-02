Muore in casa: i vicini sigillano la porta per non sentire l'odore invece di chiamare i soccorsi (Di martedì 1 febbraio 2022) invece di chiamare i soccorsi hanno sigillato la porta di casa del vicino per non sentire il cattivo odore . Solo che l’uomo, 67 anni, era morto da giorni. E' successo a Genova in via Mermi, quartiere... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 febbraio 2022)dihanno sigillato ladidel vicino per nonil cattivo. Solo che l’uomo, 67 anni, era morto da giorni. E' successo a Genova in via Mermi, quartiere...

Advertising

GDS_it : Una ragazzina di 15 anni, Katia Spataro, è morta in casa ieri pomeriggio a Palermo mentre stava riposando, forse co… - repubblica : Genova, muore in casa, i vicini sigillano la porta per non sentire l'odore - ilriformista : 'Lei è in panico. Non muore suo marito. Stia tranquilla a casa, gli dia delle spremute, delle vitamine, polivitamin… - fabriziox23 : RT @Pepautore: #Genova. Muore in casa, i vicini sigillano con lo scotch la porta per non sentire l'odore. Non c'è da ridere, perché stiamo… - animaleuropeRMP : RT @ultimenotizie: Un 67enne che viveva da solo in casa a #Genova muore. Quando l'odore della decomposizione raggiunge l'esterno dell'appar… -