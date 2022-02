Michela Murgia ricoverata in terapia intensiva: «La malattia non è un segreto di cui vergognarsi» (Di martedì 1 febbraio 2022) «Ho iniziato l’anno dalla terapia intensiva, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato». La scrittrice Michela Murgia ha annunciato sul suo profilo Facebook di essere stata ricoverata all’inizio del 2022, spiegando in questo modo il motivo per cui ha dovuto cancellare alcune date nei teatri in programma in queste settimane. Nei primi giorni di gennaio, Murgia, 49 anni, aveva fatto sapere di un intervento di chirurgia toracica all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, senza dare ulteriori dettagli. Neanche stavolta ha deciso di specificare di quale malattia si tratta. Nel 2014, Murgia era stata colpita da un tumore. «La malattia non è una catastrofe, ma un pezzo della ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) «Ho iniziato l’anno dalla, a cui sta seguendo una cura lenta che richiederà ritmi molto diversi da quelli a cui ho sempre vissuto e lavorato». La scrittriceha annunciato sul suo profilo Facebook di essere stataall’inizio del 2022, spiegando in questo modo il motivo per cui ha dovuto cancellare alcune date nei teatri in programma in queste settimane. Nei primi giorni di gennaio,, 49 anni, aveva fatto sapere di un intervento di chirurgia toracica all’ospedale Fatebenefratelli di Roma, senza dare ulteriori dettagli. Neanche stavolta ha deciso di specificare di qualesi tratta. Nel 2014,era stata colpita da un tumore. «Lanon è una catastrofe, ma un pezzo della ...

