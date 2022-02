"Mi picchiano con un bastone per costringermi a rubare" 14enne rom denuncia il padre e la famiglia va a processo (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto inizia il 30 aprile 2018, quando una ragazza rom si presenta ai carabinieri per denunciare la famiglia. "Ho bisogno di aiuto". Accolta dai militari la giovane, allora 14enne, dice di essere nata in Italia ma di avere origini rom. E racconta che la famiglia la costringe a rubare, e che i parenti la picchiano a mani nude, e a volte con un bastone, quando il bottino risulta inferiore alle aspettative. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 febbraio 2022) Tutto inizia il 30 aprile 2018, quando una ragazza rom si presenta ai carabinieri perre la. "Ho bisogno di aiuto". Accolta dai militari la giovane, allora, dice di essere nata in Italia ma di avere origini rom. E racconta che lala costringe a, e che i parenti laa mani nude, e a volte con un, quando il bottino risulta inferiore alle aspettative. Segui su affaritaliani.it

