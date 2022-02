“Mi piacerebbe dirvelo” | Pierpaolo Spollon e la candida ammissione | l’amarezza è alle stelle

Leggi su specialmag

(Di martedì 1 febbraio 2022)si è lasciato andare a un’tutt’altro che facile. Tutto è successo sui social, i fan in delirioammette tutto (Youtube)E’ uno degli attori più amati in Italia, soprattutto dopo le recenti partecipazioni in DOC.ha un piglio e un modo di fare che conquista tutti, grandi e piccoli. Il suo modo di comunicare con i fan sui social, poi, lo rende ancora più vicino al suo pubblico. Il suo fan club lo apprezza profondamente e addirittura manda in tendenza gli hastag che chiedono la sua partecipazione in altre fiction Rai. Nelle ultime ore, proprio sui social,ha ammesso un dettaglio della sua vita che non si sarebbe mai aspettato ...