Maturità e terza media: tornano le prove scritte agli esami finali (Di martedì 1 febbraio 2022) tornano le prove scritte all'esame di Maturità e della terza media: infatti saranno due le prove che i maturandi dovranno affrontare per prendere l'ambito diploma, che sarà composto da una prova in Italiano e una riguardo le materie d'indirizzo. Nei documenti predisposti è previsto il ritorno delle prove scritte, sia per l'esame di terza media che quello liceale, con alcune specifiche. Le prove scritte si svolgeranno in presenza. Per il solo colloquio, sia nel primo che nel secondo ciclo, è prevista la possibilità della videoconferenza per i candidati impossibilitati a lasciare la loro casa, previo invio dei documenti per certificare la reale situazione.

