Maturità 2022, il 51% dice Sì al ritorno delle prove scritte. Ma i contrari si fermano al 49% [ESITO SONDAGGIO] (Di martedì 1 febbraio 2022) Un testa a testa che si è risolto per pochi voti in favore del Sì: è l'ESITO del SONDAGGIO istantaneo che ha condotto Orizzonte Scuola in merito al ripristino delle prove scritte della Maturità 2022. In meno di 24 ore, infatti, sono stati 4051 gli utenti che hanno partecipato alla breve rilevazione. L'articolo Maturità 2022, il 51% dice Sì al ritorno delle prove scritte. Ma i contrari si fermano al 49% ESITO SONDAGGIO .

Agenzia_Ansa : FLASH | Ci saranno due scritti all'esame di maturità 2022: saranno l'italiano e una seconda prova. Lo ha deciso il… - repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - fattoquotidiano : Maturità, tutti contro la scelta di Bianchi. Presidi: “Passo indietro”. Studenti: “Seconda prova? Non abbiamo fatto… - Radio1Rai : #Maturità2022 “Una prova all’orizzonte è un’occasione per intensificare le esercitazioni sulla scrittura. A scuola… - orizzontescuola : Maturità 2022, il 51% dice Sì al ritorno delle prove scritte. Ma i contrari si fermano al 49% [ESITO SONDAGGIO] -