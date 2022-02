La “guerra dei “Signori G” | Gigino e Giuseppi

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 febbraio 2022) “Io mi chiamo G / Anche io mi chiamo G”. Ci vorrebbe Gaber per raccontare le alterne fortune dei due Signor G ora divenuti nemici, anzi prossimi alla resa dei conti: Giggino e. Non il ricco e il povero, come nella canzone di Gaber, ma vite parallele sì. Luigi Di Maio era entrato nel Palazzo con “male annodata la cravatta dell’Upìm” (Jannacci). Un turista della scatoletta di tonno, un re degli strafalcioni. Ma mentre i suoi compagni d’apriscatole si impantanavano nell’insignificanza, mentre il futuro gerarca minore si perdeva e s’addormentava in Aula, lui aveva già capito che bisognava studiare, presentarsi meglio. Magari studiare no – per la scuola Radio Elettra basta Bossi – ma almeno osservare, imparare le movenze e parvenze degli altri. Cioè la politica, capire in fretta come gira. Con applicazione di autodidatta non privo di risorse. Mentre il suo ex amico ...