Docente 33enne si dà fuoco a Rende. La Uil su Fb: "Era stato sospeso perché no vax". Poi elimina il post (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell'epoca in cui si sa tutto in tempo reale, dell'uomo che si è dato fuoco ieri a Rende, in provincia di Cosenza. Si sa poco o nulla. Solo le iniziali, F.C., l'età, 33 anni. E il fatto che fosse incensurato. Per il resto, solo illazioni e un tam tam alimentato dalla pagina Facebook di UIL scuola Monza e Brianza che ieri ha riportato un post circostanziato. «A quanto pare si tratterebbe di un Docente in servizio in Lombardia che era sospeso dal servizio per non aver effettuato la vaccinazione anti covid 19». Un post, che poche ore dopo, è stato rimosso senza alcuna spiegazione. LEGGI ANCHE Covid, 57.715 contagi e 349 morti. Si spera nel vaccino universale, ma è ancora lontano. Ecco perché Quarta dose? Meglio di no. L'immunologo Minelli: i ...

