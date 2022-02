Delia Duran è davvero pronta ad abbandonare la casa? Gli up & down della modella svelano nuovi scenari (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Delia Duran annuncia: “Lascio il Grande Fratello Vip”. Scelta definitiva o confusione momentanea? Delia Duran sarebbe pronta ad abbandonare la casa del Grande Fratello? Ad annunciare la notizia la stessa concorrente che, in lacrime per quanto accaduto in puntata con il marito Alex Belli, confessa di non farcela più. Queste tre settimane sono state meravigliose. Mi hanno fatto capire che devo amarmi. Per questo voglio uscire a testa alta. Voi che siete qui meritate più di me. Non ce la faccio a stare qua. Devo andare. Vi ringrazio di cuore perché è stata un’emozione fortissima”. E’ con queste parole che Delia, proprio al termine della puntata, lascia presagire la fine del suo percorso all’interno del loft di Cinecittà, quasi a voler ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)annuncia: “Lascio il Grande Fratello Vip”. Scelta definitiva o confusione momentanea?sarebbeadladel Grande Fratello? Ad annunciare la notizia la stessa concorrente che, in lacrime per quanto accaduto in puntata con il marito Alex Belli, confessa di non farcela più. Queste tre settimane sono state meravigliose. Mi hanno fatto capire che devo amarmi. Per questo voglio uscire a testa alta. Voi che siete qui meritate più di me. Non ce la faccio a stare qua. Devo andare. Vi ringrazio di cuore perché è stata un’emozione fortissima”. E’ con queste parole che, proprio al terminepuntata, lascia presagire la fine del suo percorso all’interno del loft di Cinecittà, quasi a voler ...

